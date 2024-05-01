Никола Калинич завершил карьеру в сборной Сербии

Теги Барселона сборная Сербии Никола Калинич Баскетбол

Никола Калинич объявил о завершении выступлений за сборную Сербии.

«Не думаю, что смогу еще сражаться так, как это необходимо. Пришло время молодым ребятам играть и проявлять себя, особенно после прошлогоднего успеха. Думаю, там все ясно», – сказал форвард «Барселоны», отвечая на вопрос о контакте с тренером Светиславом Пешичем и возможности выступить на Олимпийских играх в Париже.

Калинич начал карьеру в национальной сборной в 2013 году, выиграв серебряные медали на Олимпийских играх в Рио в 2016 году и на чемпионате мира 2014 года в Испании.

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