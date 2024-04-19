Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет «Нику» в решающем 3-м матче
Сегодня состоятся два матча российской женской Премьер-лиги.
Курское «Динамо» и «Ника» из Сыктывкара в третьей матче 1/2 финала оспорят выход в решающую серию сезона.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Третий матч
ДИНАМО КУРСК – НИКА
19 апреля. 19:00
Счет в серии – 1-1
Игры за 9-11 места
НЕФТЯНИК – ДИНАМО Новосибирск
19 апреля. 16:00
Положение команд: Нефтяник – 7-25, Динамо Новосибирск – 7-25, Динамо Москва – 3-29
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.