Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет «Нику» в решающем 3-м матче

Сегодня состоятся два матча российской женской Премьер-лиги.

Курское «Динамо» и « » из Сыктывкара в третьей матче 1/2 финала оспорят выход в решающую серию сезона.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Третий матч

– НИКА

19 апреля. 19:00

Счет в серии – 1-1

Игры за 9-11 места

НЕФТЯНИК –

19 апреля. 16:00

Положение команд: Нефтяник – 7-25, Динамо Новосибирск – 7-25, Динамо Москва – 3-29

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.