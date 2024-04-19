Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. Курское «Динамо» примет «Нику» в решающем 3-м матче

Теги результаты Динамо Курск жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Ника жен Нефтяник жен Баскетбол

Сегодня состоятся два матча российской женской Премьер-лиги.

Курское «Динамо» и «Ника» из Сыктывкара в третьей матче 1/2 финала оспорят выход в решающую серию сезона.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Третий матч

ДИНАМО КУРСК – НИКА 

19 апреля. 19:00

Счет в серии – 1-1

Игры за 9-11 места

НЕФТЯНИК – ДИНАМО Новосибирск

19 апреля. 16:00

Положение команд: Нефтяник – 7-25, Динамо Новосибирск – 7-25, Динамо Москва – 3-29

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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