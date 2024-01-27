ACB. «Бильбао» – «Сарагоса», «Тенерифе» встретится с «Мурсией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Сарагосу», « » дома встретится с «Мурсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Мурсия Дата проведения 27 января, 20.00, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 17-2, Уникаха – 15-4, Барселона – 13-6, Гран-Канария – 12-7, Валенсия – 12-7, – 11-8, Баскония – 11-8, – 10-9, Тенерифе – 10-9, – 10-9, Сарагоса – 8-11, – 7-12, Андорра – 7-12, Жирона – 7-12, Гранада – 6-13, Обрадойро – 6-13, Бреоган – 6-13, Паленсия – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.