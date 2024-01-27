ACB. «Бильбао» – «Сарагоса», «Тенерифе» встретится с «Мурсией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Бильбао» примет «Сарагосу», «Тенерифе» дома встретится с «Мурсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 27 января, 20.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Pavelló Nou Congost»
Положение команд: Реал – 17-2, Уникаха – 15-4, Барселона – 13-6, Гран-Канария – 12-7, Валенсия – 12-7, Мурсия – 11-8, Баскония – 11-8, Манреса – 10-9, Тенерифе – 10-9, Ховентуд – 10-9, Сарагоса – 8-11, Бильбао – 7-12, Андорра – 7-12, Жирона – 7-12, Гранада – 6-13, Обрадойро – 6-13, Бреоган – 6-13, Паленсия – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.