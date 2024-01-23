Марчин Гортат о Доке Риверсе: «Я бы не стал доверять его тренерским решениям»

Марчин Гортат рассказал о своем отношении к Доку Риверсу.

«К сожалению, у меня было не самое лучшее время с . Он хороший мужик, с ним приятно общаться, у него невероятные рассказы и богатая история в НБА.

Однако я бы не стал доверять его тренерским решениям. У меня просто нет в них никакой уверенности», – рассказал Гортат в интервью HoopsHype.

провел сезон-2018/19 в «Клипперс» под руководством Риверса. Этот год стал для поляка последним в карьере в .