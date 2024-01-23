Марчин Гортат о Доке Риверсе: «Я бы не стал доверять его тренерским решениям»

Теги Док Риверс Клипперс НБА Марчин Гортат Баскетбол

Марчин Гортат рассказал о своем отношении к Доку Риверсу.

«К сожалению, у меня было не самое лучшее время с Доком Риверсом. Он хороший мужик, с ним приятно общаться, у него невероятные рассказы и богатая история в НБА.

Однако я бы не стал доверять его тренерским решениям. У меня просто нет в них никакой уверенности», – рассказал Гортат в интервью HoopsHype.

Гортат провел сезон-2018/19 в «Клипперс» под руководством Риверса. Этот год стал для поляка последним в карьере в НБА.

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2 комментария
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не поверишь, но мы так же думаем тут у себя на диване!
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Марчин, это потому что он чёрный? Ох с огнём играешь. - :)
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