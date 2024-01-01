«Шаньси» проиграл «Пекину». Алексей Швед набрал 9 очков

Теги результаты Алексей Швед чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

«Шаньси» Алексея Шведа потерпел поражение от «Пекина» (103:113).

Российский защитник отметился 9 очками (3 из 10 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 2 из 4 с линии), 4 передачами, 1 подбором и 1 потерей за 14 минут на паркете.

«Шаньси» опустился на 13 место в таблице чемпионата Китая с результатом 11-12.

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2 комментария
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В Китае очень интересная лига по отношению к легионерам. Дело в том что по правилам CBA у них в заявку на игру можно регистрировать только двоих легионеров. В последнее время в Шаньси это были Швед и экс-игрок Жальгириса Тейлор. И ещё интересный нюанс. В Китае легионеры могут на двоих за весь матч играть суммировано 6 четвертей, то есть, только во 2-й и 3-й четверти они могут одновременно находится на площадке,а вот в решающей 4-й четверти на площадке может находится только один легионер, и учитывая как уменьшилось игровое время Шведа очевидно что в этой 4-й четверти все чаще находится Тейлор. Сейчас скажем так пошел не очень хороший период для Алексея. Посмотрим что будет дальше.
Вообще конечно поразительно, в решающей 4-й четверти из 10 баскетболистов 8(!) китайцев, а понту для их национальной сборной от этого ноль. Никакие лимиты не помогут если их баскетбольные школы не способны готовить по настоящему талантливых баскетболистов.
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