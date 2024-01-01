«Шаньси» проиграл «Пекину». Алексей Швед набрал 9 очков
«Шаньси» Алексея Шведа потерпел поражение от «Пекина» (103:113).
Российский защитник отметился 9 очками (3 из 10 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 2 из 4 с линии), 4 передачами, 1 подбором и 1 потерей за 14 минут на паркете.
«Шаньси» опустился на 13 место в таблице чемпионата Китая с результатом 11-12.
Вообще конечно поразительно, в решающей 4-й четверти из 10 баскетболистов 8(!) китайцев, а понту для их национальной сборной от этого ноль. Никакие лимиты не помогут если их баскетбольные школы не способны готовить по настоящему талантливых баскетболистов.