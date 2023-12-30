Гилберт Аренас о дебютном сезоне в «Голден Стэйт»: «Парни на скамейке запасных пили пиво в бутылках из-под Gatorade»

Теги Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал, как игроки «Уорриорз» пили пиво на скамейке запасных.

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас, делясь своим опытом выступления за танкующую команду, рассказал о дебютном сезоне за «Голден Стэйт» (2001/02), который команда закончила с результатом 21-61.

«В моем дебютном сезоне был отрезок, который мы провели с результатом 6-40. Как это выглядело? Точно так же, как и на площадке. Они решили: «У нас больше не будет тренировок. Это бессмысленно. Просто приходите на матчи». Зачем нам тренировки? Мы не выкладывались на тренировках. Мы только спорили. Спорили о своем игровом времени.

В конце скамейки запасных у нас были ребята, которые выпивали по две бутылки пива за четверть в бутылках из-под Gatorade. Так что в конце скамейки у нас сидели пьяные игроки», – рассказал Аренас.

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5 комментариев
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ну наконец-то годный инсайд
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Я бы остерегался пить из бутылок Гаторейд играя в одной команде в Аринасом
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Ну а ты не стал размениваться на какое-то пиво, а заправлялся абсентом.
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врёт же собака)
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И водку из чайника
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