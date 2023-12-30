Гилберт Аренас о дебютном сезоне в «Голден Стэйт»: «Парни на скамейке запасных пили пиво в бутылках из-под Gatorade»

Гилберт Аренас рассказал, как игроки «Уорриорз» пили пиво на скамейке запасных.

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас, делясь своим опытом выступления за танкующую команду, рассказал о дебютном сезоне за « » (2001/02), который команда закончила с результатом 21-61.

«В моем дебютном сезоне был отрезок, который мы провели с результатом 6-40. Как это выглядело? Точно так же, как и на площадке. Они решили: «У нас больше не будет тренировок. Это бессмысленно. Просто приходите на матчи». Зачем нам тренировки? Мы не выкладывались на тренировках. Мы только спорили. Спорили о своем игровом времени.

В конце скамейки запасных у нас были ребята, которые выпивали по две бутылки пива за четверть в бутылках из-под Gatorade. Так что в конце скамейки у нас сидели пьяные игроки», – рассказал Аренас.