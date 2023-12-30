Инсайдер «Лейкерс» рассказал о недопонимании между Дарвином Хэмом и Остином Ривзом

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Инсайдер «Лейкерс» рассказал о проблемах между Дарвином Хэмом и Остином Ривзом.

По словам следящего за выступлениями «озерников» Энтони Ирвина, существует некое недопонимание, о котором не знают посторонние.

«Эта возможная штука между Ривзом и Хэмом... там кое-что есть. Я четко слышал, что по какой-то причине Хэм не взаимодействует с Остином так, как, по вашему мнению, должен это делать. Это может перерасти в нечто такое, что вмешиваться придется агенту или офису. Люди могут начать спрашивать о принимаемых решениях», – утверждает Ирвин.

По ходу сезона Хэм перевел Ривза на скамейку и перевел в старт Кэмерона Реддиша.

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3 комментария
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Ривз вторым юнитом тоже нормальный вариант
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По словам следящего за выступлениями «озерников» Энтони Ирвина, существует некое недопонимание, о котором никто не знает.)
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