Инсайдер «Лейкерс» рассказал о недопонимании между Дарвином Хэмом и Остином Ривзом
Инсайдер «Лейкерс» рассказал о проблемах между Дарвином Хэмом и Остином Ривзом.
По словам следящего за выступлениями «озерников» Энтони Ирвина, существует некое недопонимание, о котором не знают посторонние.
«Эта возможная штука между Ривзом и Хэмом... там кое-что есть. Я четко слышал, что по какой-то причине Хэм не взаимодействует с Остином так, как, по вашему мнению, должен это делать. Это может перерасти в нечто такое, что вмешиваться придется агенту или офису. Люди могут начать спрашивать о принимаемых решениях», – утверждает Ирвин.
По ходу сезона Хэм перевел Ривза на скамейку и перевел в старт Кэмерона Реддиша.