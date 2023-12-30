Инсайдер «Лейкерс» рассказал о проблемах между Дарвином Хэмом и Остином Ривзом.

По словам следящего за выступлениями «озерников» Энтони Ирвина, существует некое недопонимание, о котором не знают посторонние.

«Эта возможная штука между Ривзом и ... там кое-что есть. Я четко слышал, что по какой-то причине Хэм не взаимодействует с так, как, по вашему мнению, должен это делать. Это может перерасти в нечто такое, что вмешиваться придется агенту или офису. Люди могут начать спрашивать о принимаемых решениях», – утверждает Ирвин.

По ходу сезона Хэм перевел Ривза на скамейку и перевел в старт Кэмерона Реддиша.