Брэдли Бил не сможет претендовать на какие-либо награды в этом сезоне

Главный тренер « » сообщил, что все еще испытывает проблемы со спиной и не примет участие в сегодняшнем матче против «Лейкерс». Атакующий защитник «Санз» пропустит 18-й матч в этом сезоне.

Таким образом, Бил не сможет претендовать на какие-либо награды по окончании сезона-2023/24. Чтобы иметь право на награду, необходимо провести как минимум 65 матчей.

«Финикс» и « » встретятся в рамках 1/4 финала внутрисезонного турнира.