Брэдли Бил не сможет претендовать на какие-либо награды в этом сезоне

Теги травмы Лейкерс Финикс НБА Фрэнк Вогель Брэдли Бил Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель сообщил, что Брэдли Бил все еще испытывает проблемы со спиной и не примет участие в сегодняшнем матче против «Лейкерс». Атакующий защитник «Санз» пропустит 18-й матч в этом сезоне.

Таким образом, Бил не сможет претендовать на какие-либо награды по окончании сезона-2023/24. Чтобы иметь право на награду, необходимо провести как минимум 65 матчей.

«Финикс» и «Лейкерс» встретятся в рамках 1/4 финала внутрисезонного турнира.

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10 комментариев
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*кроме награды самый переоцененый игрок НБА
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Я тоже не смогу претендовать, печалька.
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Стабильная нестабильность Билла меня не удивляет. Что меня удивляет, так это то, что Джордж с Каваем подозрительно здоровы, Кавай даже бэк-ту-бэки играть стабильно начал.
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Вовремя Вашик его слил. Правда взяли взамен совсем чучело
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Ответ Frey_undead
*кроме награды самый переоцененый игрок НБА
Симмонс поспорит
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Лучший контракт лиги)
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Там награда "Самое большое количество бабла на ветер All Time" вполне себе корячится.
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Ответ Frey_undead
*кроме награды самый переоцененый игрок НБА
В точку, эта награда точно будет за ним)
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Ответ Frey_undead
*кроме награды самый переоцененый игрок НБА
И то не факт, придется с Беном еще посоперничать
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Ответ Артем Андреев
Стабильная нестабильность Билла меня не удивляет. Что меня удивляет, так это то, что Джордж с Каваем подозрительно здоровы, Кавай даже бэк-ту-бэки играть стабильно начал.
В ЛА появился шаман? Дэвис падает и не ломается.
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