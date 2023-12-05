Брэдли Бил не сможет претендовать на какие-либо награды в этом сезоне
Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель сообщил, что Брэдли Бил все еще испытывает проблемы со спиной и не примет участие в сегодняшнем матче против «Лейкерс». Атакующий защитник «Санз» пропустит 18-й матч в этом сезоне.
Таким образом, Бил не сможет претендовать на какие-либо награды по окончании сезона-2023/24. Чтобы иметь право на награду, необходимо провести как минимум 65 матчей.
«Финикс» и «Лейкерс» встретятся в рамках 1/4 финала внутрисезонного турнира.