Девон Акун-Перселл признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в ноябре

Теги Локомотив-Кубань Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Легкий форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам ноября.

«Локомотив-Кубань» во втором месяце регулярного чемпионата добился результата 5-1 и занимает 4-е место в турнирной таблице с общим показателем 8-5. 

Средняя результативность Акун-Перселла в ноябре составила 19,2 очка при 53,8% реализации с игры. Американский форвард краснодарцев также набирал 4,0 подбора и 2,5 передачи при 20,5 балла за эффективность действий.

19,2 очка за матч – третий результат среди всех игроков Лиги ВТБ в ноябре.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий