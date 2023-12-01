Девон Акун-Перселл признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в ноябре

Легкий форвард «Локомотива-Кубань» признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам ноября.

« » во втором месяце регулярного чемпионата добился результата 5-1 и занимает 4-е место в турнирной таблице с общим показателем 8-5.

Средняя результативность Акун-Перселла в ноябре составила 19,2 очка при 53,8% реализации с игры. Американский форвард краснодарцев также набирал 4,0 подбора и 2,5 передачи при 20,5 балла за эффективность действий.

19,2 очка за матч – третий результат среди всех игроков Лиги ВТБ в ноябре.