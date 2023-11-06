«Голден Стэйт» заключит трехлетний контракт с Ги Сантосом

« » заключит трехлетнее соглашение с форвардом сборной Бразилии Ги Сантосом (21 год, 203 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Он был выбран на драфте прошлого года под 55-м номером.

В минувшем сезоне в G-лиге за «Санта-Круз» показатели форварда составили 12,7 очка и 6 подборов при 50% с игры и 33,3% издали.

За 17,9 минуты в среднем в пяти матчах на ЧМ-2023 Сантос набирал 7,4 очка и 3 подбора.

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