«Голден Стэйт» заключит трехлетний контракт с Ги Сантосом

Теги переходы Голден Стэйт НБА Ги Сантос Баскетбол

«Голден Стэйт» заключит трехлетнее соглашение с форвардом сборной Бразилии Ги Сантосом (21 год, 203 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Он был выбран на драфте прошлого года под 55-м номером.

В минувшем сезоне в G-лиге за «Санта-Круз» показатели форварда составили 12,7 очка и 6 подборов при 50% с игры и 33,3% издали.

За 17,9 минуты в среднем в пяти матчах на ЧМ-2023 Сантос набирал 7,4 очка и 3 подбора.

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1 комментарий

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трусы путина
Эх гсв бы большого с трехой найти…
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