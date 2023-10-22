«Вашингтон» подписал и отчислил Хамиду Диалло и Гэйба Калшера

Теги переходы НБА Вашингтон Хамиду Диалло Баскетбол

«Уизардс» подписали негарантированные контракты и отчислили легкого форварда Хамиду Диалло (25 лет, 196 см) и защитника Гэйба Калшера (22 года, 193 см), сообщает пресс-служба организации

Диалло в прошлом сезоне провел 56 матчей за «Детройт», набирая в среднем 9,3 очка и 3,5 подбора при 57,3% с игры.

Калшер в этом году выпустился из университета с показателями в 12,9 очка при 35,4% реализации трехочковых бросков.

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