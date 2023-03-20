Хорхе Гарбахоса: «Европа в последние годы потеряла лидерство в международном баскетболе»

Испанский функционер объяснил, почему нацелен на получение должности главы .

Последние семь лет Гарбахоса возглавлял Испанскую федерацию баскетбола.

«Я очень уважаю институты, но у меня такое чувство, что в последние годы время использовалось не лучшим образом или не так, как это должно было быть. У меня есть чувство, что Европа в последние годы потеряла лидерство в международном баскетболе. Считаю, что нужен новый импульс.

От президента нужны новые идеи, новая энергия и новый импульс. Европа должна быть двигателем баскетбола в мире. Мы либо уже перестали играть эту роль, либо рискуем сделать это в ближайшее время», – сказал Гарбахоса.

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