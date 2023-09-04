Диллон Брукс: «После непростого сезона в «Мемфисе» здорово начать все заново с Канадой. Здесь в меня верят»

Теги Хьюстон Мемфис НБА сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Форвард сборной Канады Диллон Брукс признался, что с удовольствием играет за национальную команду на ЧМ-2023 после сезона в НБА, по итогам которого его назвали одним из главных виновников неудачного выступления «Гризлис» в плей-офф.

«Мемфис» после сезона-22/23 не стал продлевать контракт с Бруксом, который позже перешел в «Хьюстон».

«После непростого сезона в «Мемфисе» здорово начать все заново с Канадой. Здесь в меня верят. Здесь мне доверяют.

Мы одержали отличную победу над Испанией», – сказал Брукс.

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