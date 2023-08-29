Анна Лешковцева завершит карьеру («Матч ТВ»)

Теги возможные переходы чемпионат России жен МБА жен Анна Лешковцева Баскетбол

Атакующий защитник Анна Лешковцева, вероятно, завершит карьеру, сообщает «Матч ТВ».

У 36-летней баскетболистки закончился контракт с МБА, она не участвует в товарищеских матчах московского клуба и находится в Италии. На данный момент у Лешковцевой нет предложений от клубов.

Лешковцева является самой титулованной стритболисткой России. В 2017 она стала победителем чемпионата мира по баскетболу 3х3 и MVP турнира. Также она является двукратной чемпионкой Европы по баскетболу 3х3 (2014, 2017).

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