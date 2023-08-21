Джамал Кроуфорд набрал 51 очко и 11 передач в матче лиги The CrawsOver

Теги Джамал Кроуфорд НБА видео любительский баскетбол Баскетбол

Бывший игрок НБА Джамал Кроуфорд набрал 51 очко и 11 передач в матче организованной им лиги The CrawsOver, в которой выступают любители и профессиональные баскетболисты.

Кроуфорду 43 года. Он официально объявил о завершении профессиональной карьеры в марте 2022 года.

Рекорд Кроуфорда по очкам в НБА – 52 в матче против «Чикаго» в 2007 году.

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Лига имени Джамала Кроуфорда
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