Шэннон Эванс продолжит карьеру в Китае

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия чемпионат Китая Шэннон Эванс Баскетбол

Американский разыгрывающий Шэннон Эванс (29 лет, 185 см) заключил соглашение в Китае на следующий сезон, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

По информации Д’Алессандро, бывший защитник ЦСКА Алексей Швед также проведет следующий сезон в чемпионате Китая.

Прошлый сезон Эванс завершал в «Валенсии», набирая в среднем 7,0 очка и 2,1 передачи за 16,1 минуты на паркете. До этого американец играл за «Бетис».

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