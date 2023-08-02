Уилли Коули-Стайн и «Варезе» подписали контракт на 200 000 долларов

Теги переходы НБА чемпионат Италии Варезе Уилли Коули-Стайн Баскетбол

Сумма контракта американского центрового Уилли Коули-Стайна (29 лет, 213 см) с итальянским «Варезе» составила 200 000 долларов, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Коули-Стайн провел минувший сезон в G-лиге НБА. Центровой тренировался с «Рокетс» перед началом сезона-22/23, но не попал в итоговый состав команды. В апреле он все же заключил соглашение с «Хьюстоном», но не сыграл за команду.

На счету центрового 422 матча в регулярном чемпионате НБА со средними показателями 8,7 очка и 5,8 подбора.

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