«Хьюстон» заключил соглашение с Уилли Коули-Стайном

Теги Хьюстон НБА G-лига Уилли Коули-Стайн Баскетбол

«Хьюстон» заключил контракт с центровым Уилли Коули-Стайном (29 лет, 213 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

Коули-Стайн тренировался с «Рокетс» перед началом текущего сезона, но не попал в итоговый состав команды, после чего выступал в G-лиге.

На счету центрового 422 матча в регулярном чемпионате НБА со средними показателями 8,7 очка и 5,8 подбора.

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3 комментария

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4eLOVE4iK
Ответ олси
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Не самый
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mamama
на один матч?
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олси
самый бесполезный большой из всех кого можно найти
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