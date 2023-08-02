Ди Джей Васильевич подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном»

Защитник Ди Джей Васильевич (26 лет, 190 см) подписал негарантированный контракт с « ».

Васильевич отыграл четыре сезона за университет Майами и не был выбран на драфте НБА 2020 года. После этого австралийский баскетболист вернулся на родину и выступал в местной лиге NBL.

В матчах квалификационного турнира к чемпионату мира Васильевич набирал 19,3 очка в среднем за игру, реализуя 50% из-за дуги.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина