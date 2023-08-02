Ди Джей Васильевич подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном»

Теги переходы НБА Вашингтон чемпионат Австралии Баскетбол

Защитник Ди Джей Васильевич (26 лет, 190 см) подписал негарантированный контракт с «Вашингтоном».

Васильевич отыграл четыре сезона за университет Майами и не был выбран на драфте НБА 2020 года. После этого австралийский баскетболист вернулся на родину и выступал в местной лиге NBL.

В матчах квалификационного турнира к чемпионату мира Васильевич набирал 19,3 очка в среднем за игру, реализуя 50% из-за дуги.

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12 комментариев

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SSerh
Это самое странное имя и фамилия, которое когда-либо слышал )
+12
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Джиза
"Диджей Васильевич меняет команду"
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Александр Рыбаков
я порвался!)
+6
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KakoytoChel
Ответ unrecyclable
Интересно, по каким правилам Dejan стал Ди Джеем
По тем же по каким Василич превратился в Васильевича.
+6
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SSerh
Как соседа моего зовут Васильич,
DJ Васильич
+5
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гайка и болт
Ответ SSerh
Это самое странное имя и фамилия, которое когда-либо слышал )
Это же друг ЭмСи Вспышкина)
+4
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kisliy33
кто?
+4
-1
+3
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unrecyclable
Интересно, по каким правилам Dejan стал Ди Джеем
+3
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quznez
Такой молодой, а уже Василич.
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Oleg Olegov
ЭмСи Вспышкин и Никифоровна подписали контракт с Милуоки.
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Антон
Ахах, теперь это мой герой, буду следить за ним
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Gauche
Ответ unrecyclable
Интересно, по каким правилам Dejan стал Ди Джеем
На его сайте есть инфа, что так его назвал тренер по соккеру, когда ему было 10 лет, потому что не мог выговорить его имя. Надо полагать, не он один. Так что, DJ - это не сокращение от имени, а прозвище, типа Дока, Спада или Маггси.
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