Брайан Киф войдет в штаб Уэса Ансельда-младшего в «Вашингтоне»

Брайан Киф будет выполнять обязанности помощника главного тренера « » Уэса Ансельда-младшего.

Об этом информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Киф работал с Дюрэнтом, Уэстбруком и Харденом в «Оклахоме» – все трое впоследствии стали MVP .

После семи лет в «Тандер» Киф присоединился в 2016 году к штабу Люка Уолтона в «Лейкерс». В 2019 году он вернулся в «Оклахому», где отвечал за развитие Шэя Гилджес-Александера.

С 2021 года Киф работал в «Бруклине» в качестве защитного специалиста.

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