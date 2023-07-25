«Вашингтон» подпишет Джареда Батлера

Теги переходы НБА Вашингтон Джаред Батлер Баскетбол

Свободный агент Джаред Батлер (22 года, 191 см) договорился о двустороннем контракте с «Вашингтоном», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Разыгрывающий защитник был выбран на драфте 2021 года под 40-м номером. В первых двух сезонах в лиге Батлер провел 48 матчей за «Юту» и «Оклахому», набирая в среднем 4,1 очка, 1,0 подбора и 1,5 передачи.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temer
Опять Белый Дом спасать будет
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда глаза режет
Хороший актер, посмотрим в роли хоккеиста.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Пистолет
Законопослушный гражданин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий