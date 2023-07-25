«Вашингтон» подпишет Джареда Батлера

Свободный агент (22 года, 191 см) договорился о двустороннем контракте с « », сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Разыгрывающий защитник был выбран на драфте 2021 года под 40-м номером. В первых двух сезонах в лиге Батлер провел 48 матчей за «Юту» и «Оклахому», набирая в среднем 4,1 очка, 1,0 подбора и 1,5 передачи.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба