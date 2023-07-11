Джордано Бортолани в следующем сезоне будет играть за «Милан»

Атакующий защитник Джордано Бортолани (22 года, 193 см) в сезоне-2023/24 будет выступать за « », сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

22-летний игрок провел прошлый сезон в «Манресе» и «Вероне» в аренде. Показатели защитника в чемпионате Италии составили 10,0 очка и 1,6 подбора в среднем за матч.

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