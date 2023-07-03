Джастин Холидэй перейдет в «Денвер»

Теги переходы Даллас Денвер НБА Джастин Холидэй Баскетбол

Свободный агент Джастин Холидэй (34 года, 198 см) подпишет контракт на один год с «Денвером», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

34-летний легкий форвард начинал прошлый сезон в составе «Атланты», но в феврале был отчислен и заключил соглашение с «Далласом».

В 18 матчах за «Мэверикс» Холидэй набирал в среднем 4,4 очка и 1,8 подбора за 16,5 минуты на паркете.

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3 комментария

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osipovdmitry
Жаль не джру
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Ковш Сосновый
И на улицах Денвера будет праздник
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