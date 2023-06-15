Сергей Зоткин перешел в «Нижний Новгород» из «Новосибирска» на правах аренды

Защитник Сергей Зоткин (19 лет, 190 см) заключил на правах аренды перешел из «Новосибирска» в «Нижний Новгород».

В предыдущем сезоне 2022-2023 Зоткин вышел в 40 матчах Суперлиги, набирая в среднем 5,7 очка, 1,6 подбора, 2,1 передачи и совершая 1 перехват.

В январе 2023 года защитник участвовал в просмотровом сборе основной национальной команды под руководством Зорана Лукича.

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