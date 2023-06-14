Тайсон Картер может остаться в «Уникахе» еще на два сезона. Он переходил в испанский клуб на правах аренды из «Зенита»

Теги возможные переходы Зенит Уникаха чемпионат Испании Лига чемпионов Тайсон Картер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Тайсон Картер (25 лет, 193 см) провел сезон-22/23 в «Уникахе» на правах аренды.

Как сообщает l’Opinion, американский баскетболист и испанский клуб близки к договоренности о продлении соглашения до 2025 года.

Тайсон стал игроком «Зенита» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

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