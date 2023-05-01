Девон Акун-Перселл: «Посмотрим, как как мы ответим на события шестой игры»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Перселл рассказал о ключевых факторах седьмого матча серии 1/2 финала Лиги ВТБ с ЦСКА (3-3).

– Как оценишь готовность команды к завтрашнему матчу?

– 100 процентов. Мы проделали большой путь к этому матчу и готовы выложиться полностью, чтобы выиграть завтра.

– Кто, на твой взгляд, будет в этом матче находиться под большим давлением?

– Остался всего один матч. Обе команды выйдут выигрывать его во что бы то ни стало. В такой ситуации давление от необходимости добиться результата не будет иметь решающей силы.

– А что в таком случае будет иметь решающую силу?

– Для нас – то, как мы ответим на события шестой игры. Мы в том матче сыграли очень плохо. И теперь все будет зависеть от того, сможем ли мы исправить эти ошибки, снова найти командную игру, которая уже приносила нам победы в этой серии.

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