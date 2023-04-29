Станислав Еремин: «В седьмых матчах все определяет умения взять игру на себя и в трудный момент все решить»

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин рассказал, что сыграет решающую роль в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против « » (3-3).

«Ну, первое чувство, что можно было, но вот не получилось чуть‑чуть… Но так, конечно, была борьба нервов. И у одной, и у другой команды были свои сложности. Посмотрите, какая психологическая нагрузка на игроков, если лучшие снайперы не могут забить штрафные броски! Думаю, что в данном случае удача в концовке была на стороне «Зенита». Баскетболисты УНИКСа — молодцы, сражались, но что‑то немножко не хватило сегодня.

Тот факт, что решающий матч серии пройдет в Казани, дает некоторое психологическое преимущество УНИКСу?

Будем надеяться. Седьмой матч есть седьмой матч. Это борьба нервов, это психология. Потому что обе команды изучили друг друга. И теперь важно, чтобы не было больных, травмированных. В таких играх очень часто все определяют не схемы и тактические ходы, а умение баскетболистов высокого класса взять игру на себя и в трудный момент все решить. Словом, Димитриевич в домашнем матче так и сделал, он практически в одиночку нападение тащил. У кого найдется такой игрок или такие игроки, наверное, тот и будет иметь больше шансов на победу.

Еще один важный момент: во всех матчах игроки и тренеры получают технические фолы, которые выбивают из нормального режима и команду, и игру. Несколько матчей было, когда все сломано было из‑за технических. Так что умение держать себя, несмотря ни на что, тоже очень важно. Свистки бывают разные, но это потом можно обсуждать.

Для УНИКСа же важна своя площадка. Все‑таки дома мы играем получше», — сказал заслуженный тренер России.

В Лиге ВТБ самые жаркие полуфинальные серии в истории. За кого болеть?