Мэджик Джонсон: «После сегодняшнего матча серия «Уорриорз» – «Кингз» закончена»

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон уверен, что «Голден Стэйт» обыграет «Сакраменто» в 6-м матче и пройдет во второй раунд плей-офф.

«После сегодняшнего матча эта серия закончена. «Кингз» ни за что не обыграют «Уорриорз» в Сан-Франциско» – написал Мэджик в соцсети.

Сегодня «Уорриорз» победили «Кингз» в гостях со счетом 123:116 и вышли вперед в серии первого раунда плей-офф (3-2).

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)

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7 комментариев

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Михаил Евдокимов
Ну шансов у Кингз стало заметно меньше это точно. Но все пять игр по факту могли заканчиваться в любую сторону (кроме 3 игры) , так что еще ничего никому не гарантировано.
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+4
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Drinkinss
Блин ток б не накаркали. Но вообще похоже что мы разобрали кингс после первых двух матчей, определились с ротациями и поняли как играть. Но сначала надо доделать дело, а уже потом обыгрывать деда :₽
+4
-2
+2
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ArizonaCactus
Играют две равные команды. В одной - травмирован лидер, но продолжает играть. В другой - Пул. Шансы абсолютно равны! Даешь 7 матчей!!
+2
0
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Адмирал МакКряк
4 из 5-ти игр - клатч. Нельзя их недооценивать в 6-й ни в коем случае.
+1
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The_Trooper
Ответ Михаил Евдокимов
Ну шансов у Кингз стало заметно меньше это точно. Но все пять игр по факту могли заканчиваться в любую сторону (кроме 3 игры) , так что еще ничего никому не гарантировано.
Сценарий третьей и будет. Сакраменто упустил свой шанс промахом Барнса.
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The_Trooper
Ответ Адмирал МакКряк
4 из 5-ти игр - клатч. Нельзя их недооценивать в 6-й ни в коем случае.
В 6-й клатча не будет.
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