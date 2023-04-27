Мэджик Джонсон: «После сегодняшнего матча серия «Уорриорз» – «Кингз» закончена»

Легенда НБА Мэджик Джонсон уверен, что «Голден Стэйт» обыграет « » в 6-м матче и пройдет во второй раунд плей-офф.

«После сегодняшнего матча эта серия закончена. «Кингз» ни за что не обыграют «Уорриорз» в Сан-Франциско» – написал Мэджик в соцсети.

Сегодня «Уорриорз» победили «Кингз» в гостях со счетом 123:116 и вышли вперед в серии первого раунда плей-офф (3-2).

Стеф Карри едва не похоронил «Голден Стэйт». Ему повезло – и лучшая серия этого плей-офф продолжается (2-2)