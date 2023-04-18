Чемпионат Франции. «Нанси» встретится с «Дижоном»

Во вторник, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Нанси» дома встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Дижон Дата проведения 18 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-5, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-10, Шоле – 17-11, Бурк – 17-11, Дижон – 17-12, Ле-Ман – 15-14, Гравлин-Дюнкерк – 15-15, Париж – 14-15, Роанн – 14-15, Лимож – 13-16, Страсбур – 12-15, Ле-Портель – 12-17, Нантер – 12-17, Блуа – 11-18, Нанси – 10-18, По-Ортез – 9-19, Фос Прованс – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе