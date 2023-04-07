Гилберт Аренас о современных игроках: «Их тела не приспособлены к тем нагрузкам, что были раньше. Они вообще не тренируются»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал мнение, что современное поколение игроков не находится в оптимальной физической форме.
«Это даже тренировками назвать нельзя. Приходят, 15 минут побросали по кольцу. Их тела не приспособлены к тем нагрузкам, что были раньше. Они вообще не тренируются.
Я бегал по 8 километров в день. Они говорят, что игра ускорилась. Верно. Мы пробегали в среднем по 4 километра за игру. Сейчас защитники может 2 километра накручивают, максимум. А знаете почему? Потому что от трехочковой до трехочковой ближе, чем от кольца до кольца. Нам в каждом владении приходилось преодолевать большее расстояние. Это мираж: они не в той форме сейчас, какими были раньше», – сказал Аренас.
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Защита, конечно, убита, факт, но убита в первую очередь в плане контакта, а забеги за оппонентами никто не отменял, и звёздам типа Луки крепко достаётся, что они зачастую ленятся прорываться через заслоны. Что до тайм-менеджмента, то да, он присутствует. Хотя те же Дюрант, харден, Брон, пол показывают вполне исторические минуты за карьеру, посмотрим, приблизятся ли к ним те, кому сейчас ещё нет 30.
вдобавок убитая правилами и эпохой защита.
в эру физического баскетбола все звезды играли по 80 игр.
сейчас, когда они на лайте бегают туда-сюда, поливая из-за дуги, еле могут наскрести 70
С другой стороны, Аринас играл в эпоху самого медленного баскетбола - не больше 92 владений за игру. Сейчас около сотни, а, значит, игроки банально больше бегают туда-сюда. При этом количество владений в 70-е и ещё раньше было куда выше (108 владений в сезоне 73-74, первом, когда доступна такая статистика, и количество снижалось), что значит, что в 50-е количество владений было ещё больше. Значит ли это, что самые атлетичные и выносливые игроки были в ту эпоху?..
Кроме того, расширилась сама игра. В эпоху Аринаса весь матч проходил внутри трёхочковой, теперь же игрокам приходится носиться практически по всей половине, чтобы какой-нибудь Янг не бросил от лейбла. Это тоже нужно учитывать.
Думаю, в среднем современный баскетболист чуть легче, меньше и физически слабее своего предшественника 30-летней давности, но при этом быстрее, выносливее, скоординированнее и немного метче. Всё это очень интересно и требует дополнительных исследований.
ПС: Аринас заработал за карьеру больше 150 миллионов, вряд ли он завидует современным баскеболистам в плане заработка. Как раз Агент 0 говорит здравые и глубокие вещи, ИМХО, его комментарии всегда оригинальны и нетривиальны.
тот же нулевой шаг только сколько пространства дает для набора очков, да и не только он
Но как видим из новых звезд за 5 последних лет в финал доходили только Букер, Тейтум и Браун, остальные пока-что не вывозят нифига, и вот этот вот Йоко-Йокич хоть пусть 5 мвп подряд возьмет, но если чемпионат не выиграет его потом будут вспоминать хуже чем Броуди...