Гилберт Аренас о современных игроках: «Их тела не приспособлены к тем нагрузкам, что были раньше. Они вообще не тренируются»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал мнение, что современное поколение игроков не находится в оптимальной физической форме.

«Это даже тренировками назвать нельзя. Приходят, 15 минут побросали по кольцу. Их тела не приспособлены к тем нагрузкам, что были раньше. Они вообще не тренируются.

Я бегал по 8 километров в день. Они говорят, что игра ускорилась. Верно. Мы пробегали в среднем по 4 километра за игру. Сейчас защитники может 2 километра накручивают, максимум. А знаете почему? Потому что от трехочковой до трехочковой ближе, чем от кольца до кольца. Нам в каждом владении приходилось преодолевать большее расстояние. Это мираж: они не в той форме сейчас, какими были раньше», – сказал Аренас.

«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри

В 2007-м сборная России выиграла Евробаскет. Вспоминаем главные спортивные события 20 лет

Захват издательств, нищее руководство и журнал за 400 червонцев. Так рождалась спортивная пресса в СССР