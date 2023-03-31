Гилберт Аренас об Энтони Дэвисе: «Он должен доминировать, но боится сам садиться за руль»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Гилберт Аренас Энтони Дэвис Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас признался, что ждет большего от форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

По словам Аренаса, его расстроило, когда Дэвис в проигранном матче с «Чикаго» совершил всего 8 бросков с игры.

«Я не совсем понимаю некоторых из всех этих новых звезд. Ты должен доминировать, ты призван делать это. Доминировать. Все вокруг, лига, тренеры, даже Леброн... все хотят видеть, что ты сделаешь в качестве главного парня в команде.

Это вызывает разочарование. Он должен доминировать, но боится сам садиться за руль», – заявил Аренас.

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1 комментарий

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armageddon123456
Антошка сыграл в этом сезоне 50 матчей, из них он практически в рыло вытянул матчей 20, показывая просто нереальные цифры (все еще свеж в памяти 12-матчевый отрезок тотального уничтожения всех оппонентов), откровенно плохих матчей у него ну может с 10 наберется - и то Врядли. остальные матчи - те, когда он играл просто обычно. Так что он вполне себе доминантен
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