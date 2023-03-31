Бывший игрок НБА Гилберт Аренас признался, что ждет большего от форварда « » .

По словам Аренаса, его расстроило, когда Дэвис в проигранном матче с «Чикаго» совершил всего 8 бросков с игры.

«Я не совсем понимаю некоторых из всех этих новых звезд. Ты должен доминировать, ты призван делать это. Доминировать. Все вокруг, лига, тренеры, даже ... все хотят видеть, что ты сделаешь в качестве главного парня в команде.

Это вызывает разочарование. Он должен доминировать, но боится сам садиться за руль», – заявил Аренас.

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