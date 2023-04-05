Майкл Мэлоун назвал команду «мягкой» после разгромного поражения «Денвера» от «Хьюстона»

Теги Денвер Хьюстон НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун назвал свою команду «мягкой» после разгромного поражения от аутсайдера чемпионата «Хьюстона» (103:124).

«Наггетс» упустили возможность обеспечить себе 1-е место в Западной конференции по итогам регулярки.

«Если мы будем играть именно так, то вылетим в первом раунде. Существует ответственность, но мы не выполнили свою работу. Это правда. Только что назвал нашу команду «мягкой» и поинтересовался, осмелится ли кто-нибудь бросить мне вызов. Никто этого не сделал, потому что сегодня вечером мы действительно были мягкими. Я не говорю, что мы всегда мягкие, но сегодня мы были именно такими», – заявил Мэлоун.

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