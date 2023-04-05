Главный тренер « » назвал свою команду «мягкой» после разгромного поражения от аутсайдера чемпионата « » (103:124).

«Наггетс» упустили возможность обеспечить себе 1-е место в Западной конференции по итогам регулярки.

«Если мы будем играть именно так, то вылетим в первом раунде. Существует ответственность, но мы не выполнили свою работу. Это правда. Только что назвал нашу команду «мягкой» и поинтересовался, осмелится ли кто-нибудь бросить мне вызов. Никто этого не сделал, потому что сегодня вечером мы действительно были мягкими. Я не говорю, что мы всегда мягкие, но сегодня мы были именно такими», – заявил Мэлоун.

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