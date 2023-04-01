Стефен Карри скорчил злое лицо и станцевал шимми после трехочкового попадания

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри скорчил злое лицо и исполнил фирменный танец шимми, забросив трехочковый в концовке матча против «Сан-Антонио».

Попадание Карри увеличило преимущество «Уорриорз» до 16 очков за 2:50 до конца.

«Голден Стэйт» одержал победу со счетом 130:115. Карри завершил встречу с 33 очками (7 из 11 из-за дуги) и 5 передачами.

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