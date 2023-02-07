Кеньон Мартин-младший и Дрю Юбэнкс – в Топ-10 моментов матчей НБА 6 февраля

Теги Хьюстон Портленд НБА видео Дрю Юбэнкс Кеньон Мартин-младший Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 6 февраля.

Топ-10 возглавили Кеньон Мартин-младший («Хьюстон») и Дрю ЮбэнксПортленд»).

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