Кеньон Мартин-младший и Дрю Юбэнкс – в Топ-10 моментов матчей НБА 6 февраля
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 6 февраля.
Топ-10 возглавили Кеньон Мартин-младший («Хьюстон») и Дрю Юбэнкс («Портленд»).
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