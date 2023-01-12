Маркус Смарт и Роберт Уильямс не сыграют с «Пеликанс» из-за травм

Теги травмы Бостон НБА Маркус Смарт Роберт Уильямс Баскетбол

Игроки «Бостона» Маркус Смарт и Роберт Уильямс не примут участия в сегодняшнем матче против «Нового Орлеана».

Смарт получил ушиб левого колена. Он пропустит вторую встречу «Селтикс» подряд.

Уильямс продолжает восстанавливаться после разрыва мениска, из-за которого не играл в начале сезона. Центровой вернулся в строй в середине декабря и провел 10 матчей.

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