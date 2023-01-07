Хави Паскуаль: «В 4-й четверти «Зенит» нашел возможность переломить игру»

Главный тренер «Зенита» отметил важность действий команды в концовке матча против «Астаны» (93:75) в лиге ВТБ.

«Первым делом, хочу поздравить всех с Рождеством. Мы хорошо начали игру, в первой четверти были эффективны как в защите, так и в атаке. Во второй и третьей четвертях « » стала действовать лучше, игра выравнялась и нам стало тяжелее. В четвертой четверти мы, наконец, нашли возможности для того, чтобы переломить игру и выиграть матч», – сказал Паскуаль.

« » с результатом 15-4 продолжает занимать третье место в турнирной таблицы Лиги ВТБ.

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