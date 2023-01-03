Расселл Уэстбрук не доиграл матч с «Хорнетс» из-за травмы стопы

Теги травмы Шарлотт Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук досрочно завершил выступление в матче против «Шарлотт» (121:115).

Звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку, так как испытывал дискомфорт в левой стопе. Он сыграл 11 минут и набрал 2 очка (1-8 с игры), 4 подбора и 2 передачи.

Уэстбрук пропустил два матча в конце декабря из-за этой же травмы. В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает в среднем 14,3 очка, 7,6 передачи и 6,2 подбора, выходя со скамейки.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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