Расселл Уэстбрук не доиграл матч с «Хорнетс» из-за травмы стопы

Разыгрывающий «Лейкерс» досрочно завершил выступление в матче против « » (121:115).

Звездный баскетболист был вынужден покинуть площадку, так как испытывал дискомфорт в левой стопе. Он сыграл 11 минут и набрал 2 очка (1-8 с игры), 4 подбора и 2 передачи.

Уэстбрук пропустил два матча в конце декабря из-за этой же травмы. В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает в среднем 14,3 очка, 7,6 передачи и 6,2 подбора, выходя со скамейки.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать