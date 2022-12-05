«Барселона» подала официальную жалобу в ACB на судейство

подала официальную жалобу в испанскую лигу ACB на работу судей в своих матчах.

По информации СМИ, на прошлой неделе каталонский клуб прислал руководству лиги подробный отчет о матче на , выразив недовольство судейством. Отмечается, что «Барса» взяла на себя полную ответственность за три поражения в чемпионате Испании.

В субботу «Барселона» потерпела третье домашнее поражение, проиграв «Обрадойро» (74:76). Команда занимает 4-е место в чемпионате Испании с результатом 7-3.

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