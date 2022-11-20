Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» могут выменять Бена Симмонса»
По мнению руководителя одного из клубов НБА, «Лейкерс» могут попытаться выменять разыгрывающего Бена Симмонса у «Бруклина» в этом сезоне.
«Агентство Klutch (представители Симмонса, которые также представляют игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса) подтолкнули «Нетс» к приобретению Симмонса.
Так что, вполне возможно, что «Лейкерс» выменяют Симмонса. Посмотрим, что Леброн сможет сделать с Симмонсом. Возможно, это решит их проблемы», – сказал функционер.
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