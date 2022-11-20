Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» могут выменять Бена Симмонса»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

По мнению руководителя одного из клубов НБА, «Лейкерс» могут попытаться выменять разыгрывающего Бена Симмонса у «Бруклина» в этом сезоне.

«Агентство Klutch (представители Симмонса, которые также представляют игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса) подтолкнули «Нетс» к приобретению Симмонса.

Так что, вполне возможно, что «Лейкерс» выменяют Симмонса. Посмотрим, что Леброн сможет сделать с Симмонсом. Возможно, это решит их проблемы», – сказал функционер.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные