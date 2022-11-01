Велимир Перасович: «Непросто поддерживать высокий уровень энергии при 7-матчевой победной серии»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил недостаток энергии у игроков команды в матче лиги ВТБ против (95:76).

«На протяжении двух с половиной четвертей мы действовали без энергии и концентрации. К счастью, сумели переломить ход игры в свою пользу на стыке третьего и четвертого периодов. Реальность такова, что, если бы в составе «Автодора» сегодня были и Кристиан Джонс, нам было бы гораздо сложнее им противостоять.

При текущем графике непросто поддерживать высокий уровень энергии при 7-матчевой победной серии. Отмечу Лоренцо Брауна и Станислава Ильницкого, которые проявили себя в третьей четверти. Хорошая игра. Однако мы не можем быть до конца довольны, поскольку не показываем своего баскетбола большую часть матча», – сказал Перасович.

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