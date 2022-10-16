«Оклахома» воспользовалась опцией в контрактах Джоша Гидди, Тре Мэнна и Алексея Покушевски
«Оклахома» воспользовалась опцией команды в контрактах разыгрывающих защитников Джоша Гидди (20 лет, 203 см) и Тре Мэнна (21 год, 191 см), а также тяжелого форварда Алексея Покушевски (20 лет, 213 см).
Контракты всех трех игроков продлены до 2024 года.
Австралиец Гидди за сезон-2023/24 заработает 6,58 млн долларов, американец Мэнн – 3,19 млн, серб Покушевски – 5,0 млн.
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