«Оклахома» воспользовалась опцией в контрактах Джоша Гидди, Тре Мэнна и Алексея Покушевски

«Оклахома» воспользовалась опцией команды в контрактах разыгрывающих защитников (20 лет, 203 см) и (21 год, 191 см), а также тяжелого форварда (20 лет, 213 см).

Контракты всех трех игроков продлены до 2024 года.

Австралиец Гидди за сезон-2023/24 заработает 6,58 млн долларов, американец Мэнн – 3,19 млн, серб Покушевски – 5,0 млн.

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Контракты и платежные ведомости НБА