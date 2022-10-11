«Атланта» воспользовалась опцией и продлила контракт Оньеки Оконгву до 2024 года
«Атланта» воспользовалась опцией в контракте Оньеки Оконгву (21 года, 203 см) и продлила соглашение с центровым до конца сезона-2023/24.
Оконгву был выбран на драфте-2020 под 6-м номером.
В прошлом сезоне центровой провел за «Хоукс» 50 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 5,9 подбора, 1,1 передачи и 1,2 блок-шота.
Контракты и платежные ведомости НБА
Я был на НБА в Эмиратах – странно, но классно. Мало Янниса, много «Яннисов», зрителям объясняли правила баскетбола
Комментарии