«Атланта» воспользовалась опцией и продлила контракт Оньеки Оконгву до 2024 года

воспользовалась опцией в контракте (21 года, 203 см) и продлила соглашение с центровым до конца сезона-2023/24.

Оконгву был выбран на драфте-2020 под 6-м номером.

В прошлом сезоне центровой провел за «Хоукс» 50 матчей, набирая в среднем 7,9 очка, 5,9 подбора, 1,1 передачи и 1,2 блок-шота.

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