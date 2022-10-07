Андрей Ватутин: «Получили отказ в суде на просьбу вернуть ЦСКА в Евролигу. Подали апелляцию»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о ходе судебного разбирательства с Евролигой, которая исключила армейцев из числа участников турнира в сезоне-22/23.
«Мы подавали иск в люксембургский суд с просьбой принять обеспечительные меры по факту исключения нас из турнира и вернуть клуб в Евролигу. Нам было отказано. Подали апелляцию, ждем решения.
Этим занимаются специально нанятые юристы, клуб не тратит на это время», – заявил Ватутин.
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
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