Кендрик Перри: «У Черногории хорошие шансы против кого угодно»

Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри считает, что его команда способна преподнести сюрприз на предстоящем Евробаскете.
«Думаю, да. Но нам нельзя зацикливаться на том, что делают другие сборные. Для нас важно то, что зависит от нас самих, то есть наше отношение, усилия, подход изо дня в день.
Кто знает. После того, как произошел стартовый спорный, все зависит от того, какая команда наберет больше очков. Нас можно назвать аутсайдерами, но я считаю, что у нас хорошие шансы против кого угодно», — сказал Перри.
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