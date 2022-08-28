Кендрик Перри: «У Черногории хорошие шансы против кого угодно»

Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри считает, что его команда способна преподнести сюрприз на предстоящем .

«Думаю, да. Но нам нельзя зацикливаться на том, что делают другие сборные. Для нас важно то, что зависит от нас самих, то есть наше отношение, усилия, подход изо дня в день.

Кто знает. После того, как произошел стартовый спорный, все зависит от того, какая команда наберет больше очков. Нас можно назвать аутсайдерами, но я считаю, что у нас хорошие шансы против кого угодно», — сказал Перри.

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