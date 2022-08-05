Кендрик Перкинс: «Клипперс» с большим отрывом стали лучшей командой этого межсезонья»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Клипперс» лучше всех в провели межсезонье-2022.

с большим отрывом стали лучшей командой этого межсезонья.

Если посмотреть на самые важные позиции в современной НБА, на игроков периметра, то они очень сильны. Пол Джордж и Кавай Ленард, Роберт Ковингтон и Николя Батюм. У них есть еще и Норман Пауэлл. На позиции разыгрывающего будут конкурировать Реджи Джексон и Джон Уолл, оба хороши. Они сохранили Зубаца. У них один из лучших тренеров в лице Тайрона Лю. Я не знаю в лиге другой более универсальной команды с таким мощным составом.

«Клипперс» сохранили состав, у них все здоровы. Я не знаю, почему ESPN не поставил им за межсезонье оценку пять с плюсом, они это заслужили», – заявил Перкинс.

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