Президент «Партизана»: «Мы единственный в мире клуб, в котором баскетбольная команда популярнее футбольной»

Президент Остоя Михайлович ожидает повышенного внимания к команде в ее первом сезоне Евролиги с 2014 года.

«Думаю, мы единственная баскетбольная команда в мире, которая является частью спортивного клуба и имеет большую аудиторию, чем футбольное подразделение.

Я хочу, чтобы мы достигли рекордной посещаемости в этом сезоне. Наша цель – продать более 10 000 абонементов. Верю, что мы сможем это сделать и побить рекорд , – заявил Михайлович.

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