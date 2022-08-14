Президент «Партизана»: «Мы единственный в мире клуб, в котором баскетбольная команда популярнее футбольной»

Президент «Партизана» Остоя Михайлович ожидает повышенного внимания к команде в ее первом сезоне Евролиги с 2014 года.
«Думаю, мы единственная баскетбольная команда в мире, которая является частью спортивного клуба и имеет большую аудиторию, чем футбольное подразделение.
Я хочу, чтобы мы достигли рекордной посещаемости в этом сезоне. Наша цель – продать более 10 000 абонементов. Верю, что мы сможем это сделать и побить рекорд Евролиги», – заявил Михайлович.
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