Куинн Кук набрал 41 очко в матче полулюбительской лиги

Чемпион НБА Куинн Кук набрал 41 очко в матче полулюбительского турнира Brunson League.

Кук является двукратным чемпионом лиги в составе «Голден Стэйт» (2018) и «Лейкерс» (2020).

Американский баскетболист начинал минувший сезон в «Локомотиве-Кубань», но в конце декабря покинул команду по обоюдному согласию сторон.

Оставшуюся часть сезона он провел за фарм-команду «Кингз» в Лиге развития НБА, набирая 23,5 очка, 5,9 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч.

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