Белый дом – о попытке России обменять Грайнер на Вадима Красикова: «Нам было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным»

Официальная представительница Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что американские власти получили встречное предложение по обмену заключенными с участием лучшей баскетболистки мира Бриттни Грайнер.

«Мы хотим видеть дома Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Считаем, что их задержали по надуманным предлогам, и не раз давали это понять. Мы сделали значительное предложение и готовы вести добросовестные переговоры. Но ничего добросовестного мы пока не увидели. Нам было сделано контпредложение, которое мы не считаем серьезным. Очевидно, что мы не можем начинать переговоры с такими вводными. Я не буду вдаваться ни в какие конкретные детали», – сообщила Жан-Пьер.

Одновременно CNN рассказали со ссылкой на свои источники, что Россия потребовала в обмен на Грайнер и Уилана не только торговца оружием Виктора Бута, но еще и работника ФСБ Вадима Красикова.

Красикова приговорили в Германии к пожизненному сроку в декабре за убийство в 2019 году бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. Он содержится в немецкой тюрьме, а потому США и не считает предложение об обмене с его участием «серьезным».

В материале CNN утверждается, что Россия требует двух заключенных в обмен на Грайнера и Уилана. Помимо Бута и Красикова, фигурирует также Роман Селезнев (сына депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева), который осужден в США на 27 лет по обвинению в краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций.

В конце прошлой неделе предложение об обмене заключенными, в том числе американской баскетболистки , в телефонном разговоре обсудили глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Как указывает CNN, неизвестно, обсуждали ли они участие в потенциальном обмене Красикова.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

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