Арчи Гудвин вернулся в «Будивельник»

«Будивельник» объявил о возвращении в команду атакующего защитника Арчи Гудвина (27 лет, 196 см).

Гудвин стал игроком в январе этого года, но вскоре покинул киевский клуб из-за напряженной ситуации в стране. В 9 матчах он набирал в среднем 16,2 очка, 6 подборов и 2,1 передачи.

В конце сезона американец выступал за израильский и пуэрто-риканский «Каридурос».

В начале профессиональной карьеры Гудвин провел четыре сезона в (2013-2017), выступая в основном за .

«Будивельник» примет участие в квалификационных матчах за выход в групповой этап чемпионов-2022/23, которые состоятся в конце сентября.

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