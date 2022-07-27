Скотти Барнс: «Бо Круз! Погнали!»

Форвард отреагировал на переход в канадскую команду испанского форварда .

«Бо Круз! Погнали!» – написал лучший новичок прошлого сезона в сторис Instagram.

Эрнангомес сыграл баскетболиста по имени Бо Круз в недавнем фильме Адама Сэндлера «Прорваться в НБА» («Hustle»).

«Рэпторс» подписали с испанцем контракт на один год.

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео

«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера