Скотти Барнс: «Бо Круз! Погнали!»

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Форвард «Торонто» Скотти Барнс отреагировал на переход в канадскую команду испанского форварда Хуана Эрнангомеса.

«Бо Круз! Погнали!» – написал лучший новичок прошлого сезона в сторис Instagram.

Эрнангомес сыграл баскетболиста по имени Бо Круз в недавнем фильме Адама Сэндлера «Прорваться в НБА» («Hustle»).

«Рэпторс» подписали с испанцем контракт на один год.

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео

«Спорт для него – глубочайший катарсис». Путеводитель по спортивной вселенной Адама Сэндлера

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